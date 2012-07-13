В Єврокомісії визнають системні порушення при видачі віз українцям

Брюссель. 13 липня. УНІАН. Європейська комісія визнає системні порушення при видачі віз українцям і готова їх усувати.

Про це йдеться у листі Посла України при ЄС Костянтина Єлієєва на адресу агентства УНІАН.

У своєму листі Посол зазначив, що 9 липня він мав зустріч з Генеральним директором Генерального директорату Європейської комісії “Внутрішні справи” Стефано Мансервізі, в ході якої, зокрема, обговорив питання дотримання окремими посольствами та консульствами держав-членів ЄС положень Візового кодексу ЄС та угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз.

“В ході зустрічі представники Європейської Комісії визнали, що на практиці дійсно мають місце системні порушення... Відповідно, Європейська Комісія зобов’язалась найближчим часом вжити заходів для їх усунення”, - написано у листі Посла України при ЄС.