30 депутатів ПАРЄ підтримали євроінтеграційний шлях України

Страсбург. 25 квітня. УНІАН. 30 депутатів, членів Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) підтримали євроінтеграційний шлях України та звільнення колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

Про це йдеться у письмовій декларації, текст якої міститься на офіційному сайті Асамблеї.

“Ми вітаємо зобов'язання української влади та практичні результати, досягнуті в рамках реалізації висновків Ради Європейського Союзу від 10 грудня 2012 року щодо України. Це чітко демонструє бажання України підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом у листопаді 2013 року в рамках саміту “Східного партнерства”, - написано в декларації.

Депутати, що підписалися під документом, звернули увагу на особливе значення схваленої українським парламентом 22 лютого цього року заяви щодо реалізації прагнень до європейської інтеграції.

30 членів ПАРЄ висловили переконання в тому, що указ Президента України про помилування колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та колишнього міністра захисту навколишнього природного середовища Георгія Філіпчука від 7 квітня цього року, також підтверджує бажання України поважати зобов’язання в тому числі, щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини.

“Ми закликаємо обидві сторони – Україна та ЄС – здійснити всі зусилля для того, щоб зробити Україну ближчою до ЄС в найкоротший період часу”, - завершують свою декларацію її автори.

На сайті ПАРЄ підкреслюється, що письмова декларація висловлює позицію лише тих членів Асамблеї, хто її підписав.

З 30 підписів під декларацією, 10 належать членам української делегації в ПАРЄ.