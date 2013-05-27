Кожара розповів в Європарламенті, що з ”УДАРом” йому просто співпрацювати...
19:18, 27 травня 2013Новини ЄС
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На відміну від "Свободи" та "Батьківщини"...
Брюссель. 27 травня. УНІАН. Міністр закордонних справ України, заступник голови Партії регіонів Леонід Кожара зазначає, що його партії досить легко співпрацювати з партією “УДАР Віталія Кличка”.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Кожара заявив сьогодні у своєму виступі на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.
“Мій політичний досвід демонструє, що ми можемо легко співпрацювати і координувати діяльність з партією Кличка, але я не можу сказати те саме про “Свободу” чи “Батьківщину””, - сказав Кожара.
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