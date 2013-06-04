Брюссель. 4 червня. УНІАН. Литва вважає, що наближення країн “Східного партнерства” до ЄС в інтересах Євросоюзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні постійний представник Литви при ЄС Раймундас Каробліс під час конференції, організованої Європейським політичним центром щодо пріоритетів литовського головування в ЄС, яке розпочнеться з 1 липня цього року.

“Що стосується майбутнього, то, мабуть, поки ще дуже передчасно говорити про європейську перспективу чи про статус країни-кандидата для цих країн, але бути з ними ближчими – це в інтересах ЄС”, - заявив він.

За словами представника Литви при ЄС, у найближчому майбутньому співпраця між Євросоюзом та країнами-учасницями “Східного партнерства” має полягати в наближенні їх законодавства до стандартів ЄС, а також відкриття доступу для них на ринок ЄС.

Р.Каробліс зазначив, що навіть останні 5-6 років продемонстрували прогрес у відносинах між Євросоюзом та країнами “Східного прогресу”.

“Наприклад, що стосується угод про асоціацію та про глибоку та всебічну зону вільної торгівлі. Ще років 5-6 тому було нереально навіть думати про зону вільної торгівлі, наприклад, з Грузією”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, програма ЄС “Східне партнерство” була започаткована в 2009 році і спрямована на посилення співпраці між ЄС та країнами-східними сусідами: Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою та Україною.