ЄС не проти співпраці України з Митним союзом
17:01, 05 червня 2013Новини ЄС
0 0
Але не хоче, щоб це заважало угоді про асоціацію
Брюссель. 5 червня. УНІАН. ЄС не проти співпраці України з Митним союзом, але не хоче, щоб вона заважала угоді про асоціацію.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на конференції в Європарламенті щодо відносин Україна-ЄС представник Європейської служби зовнішніх дій Девід О`Салліван.
“Я хочу сказати дуже чітко: Україна має зберігати гарні відносини з усіма партнерами”, - сказав представник ЄС.
“З іншого боку, ми маємо бути впевненими, що будь-яка форма співробітництва з Митним союзом не заважатиме реалізації положень угоди про асоціацію”, - додав він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter