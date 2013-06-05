Брюссель. 5 червня. УНІАН. ЄС не проти співпраці України з Митним союзом, але не хоче, щоб вона заважала угоді про асоціацію.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на конференції в Європарламенті щодо відносин Україна-ЄС представник Європейської служби зовнішніх дій Девід О`Салліван.

“Я хочу сказати дуже чітко: Україна має зберігати гарні відносини з усіма партнерами”, - сказав представник ЄС.

“З іншого боку, ми маємо бути впевненими, що будь-яка форма співробітництва з Митним союзом не заважатиме реалізації положень угоди про асоціацію”, - додав він.