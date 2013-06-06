Іспанія висловлює підтримку підписанню угоди з Україною

Київ. 6 червня. УНІАН. Іспанська сторона висловлює підтримку євроінтеграційним прагненням України та перспективі підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, про це йшлося під час зустрічі міністра закордонних справ України Леоніда Кожари з головою Сенату Іспанії П.Гарсіа-Есудеро, головою іспанської делегації у Парламентській асамблеї ОБСЄ С.Лопесом Вальдівьєльсо та головою Комісії у закордонних справах Сенату А.Муньйосом-Алонсо.

Сторони обговорили питання активізації політичного діалогу між державами, у тому числі в парламентському вимірі, та висловили зацікавленість в обміні візитами українських та іспанських парламентських делегацій.

Кожара поінформував іспанських партнерів про пріоритети зовнішньої політики України, заходи, які вживаються українською стороною у контексті підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом, а також актуальні питання головування України в ОБСЄ у 2013 році.

Кожара запросив голову Сенату Іспанії відвідати Україну у зручний для нього час.

Крім того, міністр закордонних справ України провів зустріч з головою Конгресу депутатів Х.М.Посадою Морено. Сторони обговорили сучасний стан міжпарламентського українсько-іспанського співробітництва, відзначивши важливість роботи міжпарламентської робочої групи Україна-Іспанія.

Міністр поінформував голову Конгресу про внутрішньополітичну ситуацію в Україні, зусилля української сторони з підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС під час Вільнюського саміту «Східного партнерства» у листопаді.

Сторони також обмінялися думками стосовно розвитку торговельно-економічного і культурно-гуманітарного співробітництва між країнами.

Кожара запросив Морено відвідати Україну у зручний для нього час.