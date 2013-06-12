Європарламент схвалив реформу в сфері управління Шенгеном

Страсбург. 12 червня. УНІАН. Європейський парламент схвалив пакет з двох законодавчих актів, спрямованих на реформування управління в Шенгенській зоні.

Яка передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

Одним з нововведень реформи є можливість проведення неоголошених візитів для моніторингу будь-яких спроб запровадження незаконного прикордонного контролю на внутрішніх кордонах Шенгенської зони

Згідно з законодавчими актами, під час таких візитів інспекційних команд відповідні країни-члени ЄС попереджатимуться щонайменше за 24 години. Інспекційні команди складатимуться з експертів з країн-членів, Єврокомісії та інших агентств і органів ЄС.

Крім того, депутати підтримали нові правила тимчасового відновлення прикордонного контролю на внутрішніх кордонах ЄС. Згідно зі схваленим рішенням, таке відновлення можливо лише у випадку надзвичайних обставин, які можуть становити серйозну загрозу громадському порядку та внутрішній безпеці.

Законодавчі акти передбачають, що відновлення контролю можливо на перів орд від 30 днів до 6 місяців. При цьому, у випадку необхідності в негайних діях, наприклад, за наявності загроз терористичних атак, контроль на внутрішніх кордонах може встановлюватися на термін до 10 днів. Будь-яке продовження термінів контролю має відстежуватися на рівні ЄС.

Передбачається, що нові правила будуть схвалені Радою ЄС восени цього року, після чого наберуть чинності.