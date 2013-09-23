Комітет Європарламенту оцінить підготовку України до підписання угоди з ЄС

11:05, 23 вересня 2013
Новини ЄС
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Обговорення відбудуться в закритому режимі

Брюссель. 23 вересня. УНІАН. Комітет з питань закордонних справ Європарламенту на своєму засіданні 24 вересня планує розпочати оцінку підготовки України до підписання угоди про асоціацію з ЄС.
Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, депутати, зокрема, планують провести з Президентом Венеціанської комісії Джанні Букікіо щодо оцінки Комісією законодавства, схваленого Верховною Радою України.
Крім того, депутати планують провести дискусію з представником Служби зовнішніх дій ЄС Девідом О’Салліваном щодо тимчасового застосування угоди про асоціацію з Україною.
Обидві дискусії відбудуться у закритому режимі.

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