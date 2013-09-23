Комітет Європарламенту оцінить підготовку України до підписання угоди з ЄС
11:05, 23 вересня 2013Новини ЄС
0
Обговорення відбудуться в закритому режимі
Брюссель. 23 вересня. УНІАН. Комітет з питань закордонних справ Європарламенту на своєму засіданні 24 вересня планує розпочати оцінку підготовки України до підписання угоди про асоціацію з ЄС.
Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, депутати, зокрема, планують провести з Президентом Венеціанської комісії Джанні Букікіо щодо оцінки Комісією законодавства, схваленого Верховною Радою України.
Крім того, депутати планують провести дискусію з представником Служби зовнішніх дій ЄС Девідом О’Салліваном щодо тимчасового застосування угоди про асоціацію з Україною.
Обидві дискусії відбудуться у закритому режимі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter