Українські весільні сукні для зірок Голлівуду та президентських родин

Весілля - найважливіший день у житті жінки, та "найстрашніший" для чоловіка. "Альфа-самець" прощається із холостяцьким життям і за це ще мусить викласти кругленьку суму.

Наприклад, Трамп, аби ощасливити свою дружину, виклав 1 мільйон доларів, 200 тисяч з яких пішло на сукню Мелані (дружина Трампа, - ред.) від самого Крістіана Діор.

Як заощадити на весільній сукні, не втративши шику та не збанкрутіти, знає відома українська дизайнерка Оксана Муха. "Кожна жінка собі може знайти на свій гаманець", - зазначає дизайнер.

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Оксана Муха починала свій бізнес у далекому 1994 році з маленького ательє у Львові. Сьогодні географія бренду розрослася по цілому світу, а це 46 країн, серед яких: Франція, Нідерланди, Німеччина, Ірландія, Чехія, Норвегія, Польща, Іспанія. Це далеко не весь список країн, де продаються сукні українського кутюр'є.

"У нас великі об'єми продаж. Кожен раз у нас партіями йде відправка і ми відправляємо по 3-4 клієнти у день з митниці. Кожен клієнт собі замовляє припустимо 10-20 суконь", - розповідає Оксана Муха.

Тканини та оздобу Оксана використовує високого рівня. Діапазон цін на сукні - від 4 тисяч гривень до безкінечності.

На виробництві працюють виключно з новими та єдиними в Україні технологіями.

Незважаючи на колосальний успіх, компанія для Оксани - це не просто бізнес. "Для мене це перш за все задоволення", - каже дизайнер.