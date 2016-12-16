Україна розширила номенклатуру експорту на ринок ЄС - експерти

Україна у жовтні-грудні поточного року розширила номенклатуру експорту на ринок Європейського Союзу, здійснивши перші поставки одного із сортів кукурудзи, етанолу, грибів і висівок, повідомила прес-служба Української аграрної конфедерації (УАК).

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«Упродовж останніх двох місяців почався експорт з кількох товарних груп, за якими раніше не було торговельних зв'язків між Україною та ЄС. Несподіванкою в грудні стала перша торгова операція з експорту української цукрової кукурудзи до ЄС - за даними Єврокомісії 5 грудня 2016 року ця квота була "розпечатана" поставкою у розмірі 11,8 тонн», - повідомила прес-служба, додавши, що загальний обсяг квоти на поставку цього сорту становить 1,5 тис. тонн.

Згідно з повідомленням, у грудні українські експортери відвантажили до ЄС 7,1 тис. тонн висівок (при квоті 17 тис. тонн) і 5,6 тис. тонн товарів з групи «інші цукрові продукти» (при квоті 10 тис. тонн). Проте в повідомленні не конкретизовано, які саме продукти включає в себе ця товарна категорія.

Квоти на інші дві категорії товарів українці почали використовувати ще восени. Зокрема, була відкрита квота на експорт грибів (500 тонн) і етанолу (27 тис. тонн). Так, наприкінці жовтня вітчизняні експортери вперше поставили на європейський ринок 341 кг грибів, вичерпавши квоту на 0,07%, і за місяць - 1,9 тонн етанолу (6,9%).

«Позитивним фактором є не тільки пожвавлення вітчизняного експорту в ЄС, але й поява в його структурі товарів з доданою вартістю, зокрема, цукрової кукурудзи, висівок і цукрових продуктів», - прокоментувала прес-служба розширення вітчизняними виробниками номенклатури експорту до ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія прийняла пропозицію українських виробників і висловила готовність збільшити квоти на експорт деяких видів української продукції на європейський ринок. Коментуючи рішення ЄК, єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрем сказала, що йдеться про зернові, оброблені томати, мед, а також добрива, взуття, електронне обладнання і деякі види металопродукції.

Раніше вона повідомила, що квоти будуть збільшені терміном на три роки, однак це рішення в комплексі має затвердити Європарламент, а також держави – члени ЄС.

За оприлюдненою пізніше інформацією Єврокомісії, Україні запропонували збільшити експорт пшениці на 100 тис. тонн, кукурудзи – на 650 тис. тонн, ячменю – на 350 тис. тонн на рік. Збільшуються також квоти на експорт виноградного соку – до 500 тонн, вівса – до 4 тис. тонн, оброблених томатів – до 5 тис. тонн, продуктів переробки агропродукції – до 7,8 тис. тонн, меду – до 3 тис. тонн.

Наприкінці вересня віце-прем'єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що економічний ефект від можливого збільшення квот на експорт української агропродукції на ринок ЄС становитиме близько 200 млн дол.

Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС набула чинності з 1 січня поточного року. Експорт українських товарів до Євросоюзу в січні-липні 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 6,7% - до 6,5 млрд дол. і становив 38,8% у загальному обсязі експорту.