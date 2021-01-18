Дії головного героя стануть новою великою главою в історії Зони.

У минулі вихідні українська студія GSC Game World розповіла про головного героя і поділилася новими подробицями геймплейного тизера майбутнього шутера S.T.A.L.K.E.R. 2.

Геймплейний тизер S.T.A.L.K.E.R. 2

Дії ролика розгортаються в зруйнованій школі на околиці міста Прип'ять, повідомив PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров у блозі Xbox.

"Ви бачите цей світ очима сталкера на ім'я Скіф – запам'ятайте це кодове ім'я, ви будете часто його чути. Слідуючи по стопах своїх попередників, S.T.A.L.K.E.R. 2 представляє абсолютно нового головного героя. Його дії стануть новою великою главою в історії зони", – зазначив Бочаров.

PR-менеджер підкреслив, що показаний тизер повинен був передати відчуття від геймплея – швидка зміна пейзажів і постійне відчуття небезпеки. Так, в ролику Скіф намагається сховатися від викиду аномальної енергії з центру Зони. Через поспіх і зламаний КПК, герой не помічає покинуті на локації речі, а також того, хто ховається у темряві.

Бочаров підтвердив, що у відео звучить пісня "Лінія життя" гурту "Сплін".

На закінчення співробітник GSC Game World розповів про процес розробки гри. В S.T.A.L.K.E.R. 2 буде рейтрейсинг завдяки підтримці технології RTX на Series X та Series S, а також гра буде працювати у 4K на Series X та ПК.

"Наша мета – надати продукт максимально можливої якості на кожній платформі, для якої він оголошений", – резюмував Бочаров.

Крім того, розробники ще раз підкреслили, що у сиквела ще немає точної дати виходу.

Що відомо на цю мить про S.T.A.L.K.E.R. 2

Дії другої частини відбуваються у зоні відчуження Чорнобильської АЕС. У сиквелі буде оновлена система симуляції життя під назвою A-Life 2.0. Персонажі взаємодіятимуть один з одним і з оточенням без участі гравця.

У другій частині розробники обіцяють реалізувати масштабний нелінійний сюжет, де рішення користувачів впливатимуть на долю персонажів, локальні події і навіть на весь світ гри.

У сиквелі будуть як знайомі фанатам локації, так і нові. Ще на гравців чекають нові мутанти, артефакти та аномалії.

S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде лишена ПК та Xbox Series X/S. У день релізу гра буде доступна безкоштовно передплатникам сервісу Game Pass.

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Автор: Сергій Коршунов