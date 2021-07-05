У студії також пояснили чому міжнародний трейлер на виставці E3 був показаний з російською озвучкою.

Розробник S.T.A.L.K.E.R. 2 заспокоїли фанатів, пояснивши, що скандальний російський репер Моргенштерн не буде тестувати довгоочікуваний шутер. Раніше артист заявляв, що домовився зі студією і буде тестувальником.

Про це в інтерв'ю українському блогеру OLDboi повідомили розробники зі студії GSC Game World – Євген Базаров та Максим Ткаченко.

"З приводу Моргенштерна. То ця ситуація – це непорозуміння. Зараз спостерігається без перебільшення високий інтерес до гри і проблема комунікації з нами. В даний момент у нас немає ніяких домовленостей з Алішером з приводу тестування нашої гри. Гру тестуємо виключно нашою командою", – розповіли розробники в інтерв'ю OldBoi.

У GSC Game World також спробували виправдати російську озвучку в міжнародному трейлері, який показали на виставці E3. У студії відзначили, що рішення приймали спільно з Microsoft, вважаючи російську озвучку "більш атмосферною". До того ж сам ролик записувався акторами російською мовою.

Український блогер зауважив, що подібні дії розробників призводять до того, що західна спільнота і навіть ЗМІ можуть вважати гру російською. Наприклад, видання GameSpot опублікувало трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 з описом, в якому говориться, що дії гри розгортаються в Росії. У цьому випадку розробники повідомили, що зверталися до представників видання, щоб виправити опис, але відповіді не отримали.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl вийде 28 квітня 2022 року на ПК та Xbox Series X. Сиквел вже можна передзамовити. У Steam стандартне видання шутера обійдеться у 895 грн, а на офіційному сайті розробників – $60. У день релізу гра також дістанеться безкоштовно передплатникам сервісу Game Pass.

Новий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Підтверджені факти про S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Дії сиквела, як і першої частини розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра поєднуватиме елементи шутера від першої особи, хоррора та імерсивного симулятора.

У другій частині буде нелінійна історія з різноманітними варіантами розвитку подій, який приведуть до різних фіналів.

Розробники обіцяють графіку нового покоління, створену з використанням передових технологій фотограмметрії і сканування.

В S.T.A.L.K.E.R. 2 буде просунута система штучного інтелекту і вдосконалена система симуляції життя під назвою A-Life 2.0. завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

Імерсивні механіки виживання такі як голод, сон, кровотеча, опромінення.

Динамічна зміна погоди і цикл дня і ночі.

У грі буде 30 видів зброї і можливість його модифікувати.

Найцінніші артефакти і секрети зони будуть заховані в найбільш небезпечних місцях.

Крім звичайних аномалій, будуть й унікальні руйнівні архі-аномалії.

Можливість встановлювати користувальницькі моди.

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Автор: Сергій Коршунов