Сьогодні, 23 липня, в Токіо відбулася церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор. Під час параду країн спортсмени йшли під оркестрову музику з культових японських відеоігор, зокрема під саундтреки з Final Fantasy, Sonic, Dragon Quest та Monster Hunter.
Як передає Boolmberg, першою піснею прозвучала Roto's Theme з гри Dragon Quest. Потім глядачі почули Victory Fanfare – головну пісню зі знаменитої рольової гри Final Fantasy VII.
Під час параду звучали також наступні саундтреки:
- Sonic the Hedgehog – трек Star Light Zone;
- Ace Combat – трек First Flight;
- Monster Hunter – трек Proof of a Hero;
- Monster Hunter 4 – трек Wind of Departure;
- Kingdom Hearts – трек Olympus Coliseum;
- Kingdom Hearts 3 – трек Hero's Fanfare;
- Winning Eleven (PES) – трек eFootball Walk-On Theme;
- Nier – трек Song of the Ancients;
- Saga Series – трек Makai Ginyu Poetry Saga Series Medley;
- Chrono Trigger – трек Frog's Theme;
- Tales of Series – трек Sley’s Theme;
- Soulcalibur – трек The Brave New Stage of History;
Нагадаємо, церемонія відкриття відбулася о 14:00 за київським часом. На парад вийшло 206 команд-учасниць, в тому числі й українська збірна. Прапор України несли ветерани української збірної: олімпійська чемпіонка зі стрільби Олена Костевич та шпажист Богдан Нікішин. Олімпіада в Токіо триватиме до 8 серпня.