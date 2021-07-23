Українська збірна на Олімпіаді в Токіо / фото REUTERS

Сьогодні, 23 липня, в Токіо відбулася церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор. Під час параду країн спортсмени йшли під оркестрову музику з культових японських відеоігор, зокрема під саундтреки з Final Fantasy, Sonic, Dragon Quest та Monster Hunter.

Як передає Boolmberg, першою піснею прозвучала Roto's Theme з гри Dragon Quest. Потім глядачі почули Victory Fanfare – головну пісню зі знаменитої рольової гри Final Fantasy VII.

Під час параду звучали також наступні саундтреки:

  • Sonic the Hedgehog – трек Star Light Zone;
  • Ace Combat – трек First Flight;
  • Monster Hunter – трек Proof of a Hero;
  • Monster Hunter 4 – трек Wind of Departure;
  • Kingdom Hearts – трек Olympus Coliseum;
  • Kingdom Hearts 3 – трек Hero's Fanfare;
  • Winning Eleven (PES) – трек eFootball Walk-On Theme;
  • Nier – трек Song of the Ancients;
  • Saga Series – трек Makai Ginyu Poetry Saga Series Medley;
  • Chrono Trigger – трек Frog's Theme;
  • Tales of Series – трек Sley’s Theme;
  • Soulcalibur – трек The Brave New Stage of History;

Нагадаємо, церемонія відкриття відбулася о 14:00 за київським часом. На парад вийшло 206 команд-учасниць, в тому числі й українська збірна. Прапор України несли ветерани української збірної: олімпійська чемпіонка зі стрільби Олена Костевич та шпажист Богдан Нікішин. Олімпіада в Токіо триватиме до 8 серпня.

Автор: Сергій Коршунов