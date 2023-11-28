Тих, хто не пройде обов'язковий медогляд, можуть штрафувати.

Болгарський уряд запропонує фінансові стимули громадянам для проходження обов'язкових щорічних профілактичних медичних оглядів. Цей крок можна було б назвати "поверненням податку" і він спрямований на поліпшення загального стану здоров'я населення.

Податкові органи повернуть платникам податків один щорічний внесок на медичне страхування, точніше, останній за рік, якщо вони пройшли щорічний огляд у лікаря. Про це пише Euractiv.

Цей захід має на меті мотивувати болгар, які зазвичай уникають профілактичних оглядів, проходити тестування хоча б раз на рік, що в кінцевому підсумку покращить здоров'я населення.

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"Нинішня команда МОЗ ставить профілактику своїм пріоритетом. Головний стимул - захист і турбота про своє здоров'я та здоров'я своїх близьких. Ми хочемо донести це послання до суспільства. Ми будемо використовувати різні інформаційні кампанії, присвячені важливості профілактики", - повідомили в міністерстві.

Кожен застрахований в Болгарії має право раз на рік проходити профілактичне обстеження. Його здійснюють лікарі загальної практики.

Міністерство покладає великі надії на те, що проект буде успішним. Профілактичні огляди хоча й безкоштовні, але вкрай непопулярні серед населення.

За офіційною статистикою на 2022 рік, тільки 41% усіх застрахованих осіб старше 18 років пройшли обов'язкові профілактичні огляди у свого особистого лікаря. До вересня поточного року обов'язкові огляди пройшли лише 22% застрахованих громадян. Це означає, що більше половини болгар не скористалися цією можливістю.

Лікарі загальної практики називають це "тривожною тенденцією", оскільки профілактика може допомогти виявити багато захворювань на ранній стадії, роблячи лікування більш доступним і дешевим.

Метод "батога і пряника"

Дослідження соціологічного агентства Trend про ставлення болгар до щорічних профілактичних оглядів, проведене до вересня, показує, що 11%, або близько 600 тисяч болгар, ніколи не проходили профілактичний огляд.

Ще 25% кажуть, що не проходять щорічний огляд, але отримують лікування за необхідності. Як показують результати Trend, ці обстеження найбільш непопулярні серед чоловіків і молодих людей, які мають гарне загальне здоров'я і вважають, що вони їм не потрібні.

Така статистика змусила МОЗ застосувати принцип "батога і пряника". Ті, хто пройшов щорічний профілактичний огляд, заощадять на одному медичному страховому внеску. І навпаки, на тих, хто цього не зробив, накладаються штрафи.

Однак накладення штрафів за відмову від проходження профілактичного огляду є складним. "Лікарі не призначають штрафів ніде в світі. Ми лікарі, а не бухгалтери. Це робота регіональних санінспекцій, але механізму, як це зробити, у них поки немає", - прокоментував на умовах анонімності один із медиків.

Інший лікар сказав, що найгіршим варіантом було б змусити лікарів загальної практики нагадувати своїм пацієнтам, коли настав час записатися на прийом. У них величезна кількість пацієнтів; вони також обтяжені бюрократією і частіше є "клерками, ніж лікарями".

Ідея штрафів не нова, - вони прописані в Законі про здоров'я. Закон говорить, що кожен, хто не пройде обов'язковий профілактичний медичний огляд або щеплення, буде покараний штрафом у розмірі від 25 до 50 євро, а в разі повторної неявки - від 50 до 100 євро.

За словами лікарів, ці штрафи нікого не лякають і, наскільки вони могли судити, за неявку нікого ще не оштрафували.

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