Кількість госпіталізацій у грудні збільшилася на 42 відсотки.

У грудні було зареєстровано майже 10 000 випадків смерті від коронавірусу, а кількість госпіталізацій у лікарні та відділення інтенсивної терапії різко зросла, причому дані свідчать про те, що святкові заходи сприяли посиленій передачі вірусу. Про це пише The Washinghton Post з посиланням на заяву генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Гебрейесуса.

"Хоча COVID-19 більше не є надзвичайною ситуацією в галузі глобального охорони здоров'я, вірус все ще циркулює, змінюється і вбиває", - сказав глава ВООЗ.

Він зазначив, що в порівнянні з попереднім місяцем кількість госпіталізацій збільшилася на 42 відсотки, а кількість госпіталізацій у відділення інтенсивної терапії - на 62 відсотки.

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Крім того, ВООЗ зазначає, що багато країн скоротили або припинили повідомляти про нові випадки захворювань.

Варіант JN.1 в даний час найбільш часто реєструється в усьому світі, сказав директор ВООЗ. Новий домінуючий варіант, як виявилося, набагато краще, ніж попередні, заражає тих, хто вакцинований або раніше був інфікований.

"Хоча 10 000 смертей на місяць - це набагато менше, ніж на піку пандемії, такий рівень смертей, які можна запобігти, неприйнятний", - сказав Тедрос, закликаючи уряди вести ретельний нагляд і забезпечувати людей вакцинами і лікуванням.

Ситуація з коронавірусом

Станом на 10.01.2024 року згідно зі статистикою у світі понад 700 млн осіб хворіють на коронавірус, близько 7 млн осіб померли. В Україні нині хворих "короною" - понад 5,5 млн осіб (це 13% населення), понад 100 тис.осіб померли.

У 2024 році щеплення від коронавірусу залишаються безкоштовними для кожного українця. Вакцинуватися можна через запис у сімейного лікаря або в пункті щеплень в медустановах.

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