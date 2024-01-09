Внаслідок хвороби десять дорослих померли в лікарнях.

За перший тиждень цього року у Києві було зареєстровано понад 10 тис. нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19. Половина хворих - це діти.

Про це йдеться в повідомленні КМВА. "Внаслідок хвороби десять дорослих померли в лікарнях. А взагалі по Україні за останні 3 місяці на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 1,9 млн людей", зазначили в КМВА.

Київська військова адміністрація просить усіх киян дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров’я та Всесвітньої організації охорони здоров’я - носити маски та пройти вацинацію. Там нагадали, що найголовнішим захистом проти COVID-19 є курс із трьох щеплень.

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Щеплення від коронавірусу

У 2024 щеплення проти коронавірусу залишаються безоплатними для кожного українця. Вакцинуватися можна через запис у сімейного лікаря або в пункті щеплень у медзакладах. Інформацію про найближчі пункти вакцинації, їхні адреси та графік роботи можна знайти на сайті МОЗ (або зателефонувавши до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 602019).

За інформацією Міністерства Охорони Здоров’я, наразі у пунктах щеплень використовують вакцини "Janssen" (виробник "Johnson&Johnson") та "Comirnaty" ("Pfizer"). Також доступна вакцина проти COVID-19 для дітей з 5-річного віку ("Pfizer" — вакцина "Comirnaty" для дітей).

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