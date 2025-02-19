Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що медичні працівники укладатимуть контракти зі Збройними силами України терміном на один рік.
Як він відзначив у етері інформаційного телемарафону, кожен медичний працівник є військовозобов'язаним, але жінки-медики можуть погодитися на службу добровільно, оскільки примусово їх не можна відправляти до лав Збройних сил України:
"Більше це стосується чоловіків. Ключова особливість у тому, що в такому алгоритмі контракт укладається на один рік. Тобто людина розуміє, що відслужить і відпрацює виключно на медичній посаді, а за рік повернеться".
Також очільник МОЗ додав, що Міністерство оборони готує комплексне питання демобілізації. "Таки чином ми хочемо замінити медичних працівників в лавах Збройних сил за ротаційним принципом, щоб по року відбули, повернулися, і ми через цей механізм призивали нових", - сказав Ляшко.
Водночас приватні медичні заклади працюють за інакшою моделлю. "Вони мають право бути визнаними критичними для економіки нашої країни і бронювати 50% військовозобов'язаних чоловіків. Якщо вони хочуть більше, то повинні подати належне обґрунтування у залежності від того, яким критеріям відповідають - національним чи регіональним", - пояснив міністр.
За його словами, механізм розроблено таким чином, аби знаходити баланс, який задовольнить як Збройні сили України, так і цивільні лікарні. Наприклад, для формування нових бригад необхідні спеціалісти одного профілю, а для доукомплектування військових шпиталів - зовсім іншого:
"Наша ключова задача в тому, щоб вузькоспеціалізовані і висококваліфіковані кадри потрапляли туди, де вони потрібні. Ми не хотіли б, щоб кардіохірурги і торакальні хірурги потрапляли у медичні батальйони, бо вони потрібні там, де треба оперувати і рятувати життя".
Мобілізація в Україні
Нгадаємо, 6 лютого 2025 року Міністерство охорони здоров'я та Медичні сили Збройних сил узгодили механізм зняття бронювання з окремих медичних працівників.
Повідомлялося, що списки необхідних медиків буде формувати Міністерство охорони здоров'я, а подання про розбронювання людини - керівники медичних закладів.