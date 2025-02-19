Ляшко запевняє, що призов медиків відбуватиметься виключно на медичну посаду.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що медичні працівники укладатимуть контракти зі Збройними силами України терміном на один рік.

Як він відзначив у етері інформаційного телемарафону, кожен медичний працівник є військовозобов'язаним, але жінки-медики можуть погодитися на службу добровільно, оскільки примусово їх не можна відправляти до лав Збройних сил України:

"Більше це стосується чоловіків. Ключова особливість у тому, що в такому алгоритмі контракт укладається на один рік. Тобто людина розуміє, що відслужить і відпрацює виключно на медичній посаді, а за рік повернеться".

Також очільник МОЗ додав, що Міністерство оборони готує комплексне питання демобілізації. "Таки чином ми хочемо замінити медичних працівників в лавах Збройних сил за ротаційним принципом, щоб по року відбули, повернулися, і ми через цей механізм призивали нових", - сказав Ляшко.

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Водночас приватні медичні заклади працюють за інакшою моделлю. "Вони мають право бути визнаними критичними для економіки нашої країни і бронювати 50% військовозобов'язаних чоловіків. Якщо вони хочуть більше, то повинні подати належне обґрунтування у залежності від того, яким критеріям відповідають - національним чи регіональним", - пояснив міністр.

За його словами, механізм розроблено таким чином, аби знаходити баланс, який задовольнить як Збройні сили України, так і цивільні лікарні. Наприклад, для формування нових бригад необхідні спеціалісти одного профілю, а для доукомплектування військових шпиталів - зовсім іншого:

"Наша ключова задача в тому, щоб вузькоспеціалізовані і висококваліфіковані кадри потрапляли туди, де вони потрібні. Ми не хотіли б, щоб кардіохірурги і торакальні хірурги потрапляли у медичні батальйони, бо вони потрібні там, де треба оперувати і рятувати життя".

Мобілізація в Україні

Нгадаємо, 6 лютого 2025 року Міністерство охорони здоров'я та Медичні сили Збройних сил узгодили механізм зняття бронювання з окремих медичних працівників.

Повідомлялося, що списки необхідних медиків буде формувати Міністерство охорони здоров'я, а подання про розбронювання людини - керівники медичних закладів.

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