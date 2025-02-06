Під час мобілізації "розброньовані" медичні працівники будуть укладати контракти строком на 1 рік.

Деяких медичних працівників можуть позбавляти бронювання від мобілізації. "Розбронювання" буде відбуватися на запит від Міноборони та Командування медичних сил щодо потреб в окремих фахівцях-медиках.

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоровʼя. Зазначається, що списки необхідних медпрацівників формуватиме МОЗ у координації з департаментами охорони здоров’я.

"Процес буде організовано таким чином, аби забезпечити належне функціонування цивільних медичних закладів. Подання про розбронювання здійснюватимуть керівники медзакладів засобами порталу "Дія", відповідно до порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час", – йдеться в повідомленні.

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Після скасування броні медики будуть мобілізуватися до ЗСУ чи інших військових формувань із призначенням на медичні посади військової служби. Під час мобілізації медичні працівники будуть укладати контракти строком на 1 рік.

Бронювання медиків

На початку лютого 2025 року Кабінет міністрів вніс зміни до законодавства, відповідно до яких усі медичні працівники закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи, можуть отримати бронювання від мобілізації.

Зазначалося, що йдеться лише про медичних працівників, для решти фахівців, що працюють в медзакладах, обмеження у бронюванні залишаються чинними.

Волонтерка Оксана Корчинська назвала таке рішення "ножем в спину фронтовим медикам. Вона акцентувала, що серед медиків, які вже три роки перебувають на передовій, є кандидати і доктори наук. Також медсестри, в яких по троє дітей і вони мають право звільнитися, але їх нема ким замінити.

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