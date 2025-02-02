Дозвіл на бронювання 100% лікарів усуває необхідність звертатись за окремими дозволами.

Всі медичні працівники закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи, можуть бути заброньованими.

Як повідомило Міністерство охорони здоров'я, відповідні зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час вніс Кабмін. Зазначається, що у змінах йдеться лише про медичних працівників, для решти фахівців, що працюють в медзакладах, обмеження у бронюванні залишаються чинними.

У документі йдеться, що значна частина військовозобовʼязаних в медзакладах – медики-жінки. Їхня кількість раніше теж враховувалась при визначенні частки військовозобовʼязаних, що можуть бути заброньовані. Але тепер цю норму змінено, а відсоток бронювання розраховується виключно від числа військовозобов’язаних чоловіків.

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"Лікарні змушені були б постійно звертатись за додатковими дозволами для бронювання більше ніж 50% військовозобов’язаних чоловіків. Прийняте рішення про бронювання 100% медиків усуває необхідність звертатись за окремими дозволами, що зменшує навантаження як на лікарні, так і на Міністерство оборони. Таким чином, лікарні більше не витрачають час і зусилля на отримання спеціальних дозволів, а міністерство звільняється від необхідності розглядати численні окремі запити", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ підкреслили, що на сьогодні близько 75% поранених військовослужбовців проходять лікування саме в цивільних медзакладах. Тому таке рішення дозволить забезпечити надання медичної допомоги як військовим, так і цивільним в необхідному обсязі.

Водночас, як заявили в міністерстві, потреби ЗСУ та сектору оборони у медиках, що можуть бути мобілізовані з цивільних медзакладів, будуть забезпечуватись через механізм розбронювання окремих медичних працівників, в яких наразі є потреба.

"Розбронювання" відбуватиметься на запит від Міноборони та Командування медичних сил щодо потреб в тих чи інших фахівцях-медиках. Подання про розбронювання здійснюватимуть керівники медзакладів засобами Порталу Дія, відповідно до порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Після розбронювання фахівці мобілізуватимуться до ЗСУ чи інших військових формувань, відповідно до їхніх потреб, з призначенням на медичні посади військової служби", - пояснили в відомстві.

Бронювання від мобілізації

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Олександр Федієнко заявив, що після оновлення критичності підприємства з 21 січня можуть бронювати своїх працівників. Нардеп нагадав, що до 28 лютого підприємства повинні підтвердити свій статус критичного відповідно до оновлених критеріїв, а далі перебронювати своїх працівників. За словами Федієнка, Кабмін усунув недолік, пов’язаний з тим, що виникав період, коли підприємства, які визначені як критичні, не можуть забронювати своїх працівників.

Як зазначив нардеп, наразі важко оцінити, скільки працівників втратять бронювання і зможуть бути мобілізовані. Однак, на його думку, таких буде не багато.

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