На світ з’явилася дівчинка, яка закричала після стимуляції, яку виконав фельдшер.

На Одещині народила жінка, яка до останнього не знала, що вагітна. Про це повідомили у регіональному підрозділі Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

"Опівночі 4 квітня Єдина оперативна диспетчерська Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області отримала виклик в одне з сіл до молодої жінки з температурою та біллю в животі", - розповіли медики.

За 10 хвилин бригада № 86 у складі фельдшера Іллі Кравця та водія Вадима Нінова була на місці, а ще за три хвилини прийняла у пацієнтки пологи. "Як з’ясувалося, біль у животі був симптомом пологової діяльності. На світ з’явилася дівчинка, яка закричала після тактильної стимуляції, яку виконав фельдшер", - йдеться у повідомленні.

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Як уточнюється, стан дитини був оцінений у 6 балів по шкалі Апгар - системі швидкої оцінки стану новонародженого на перших хвилинах життя (результат оцінки може бути від 0 до 10).

Потім малюк та новоспечена мама були передані працівникам іншої бригади та доправлені до пологового відділення Чорноморської міської лікарні. "Сподіваємося, що і таке неочікуване батьківство стане щасливим та радісним для родини. Бажаємо мамі та донечці міцного здоров’я!", - наголошують у центрі.

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А наприкінці минулого року 44-річна жителька Рівненьщини народила 17-ту дитину. Це її дев'ятий син, також вона має ще восьмеро доньок.

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