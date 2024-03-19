Наразі бабусі - 87 років, у неї - 13 своїх дітей.

У Львові 46-річна жінка народила сьому дитину – хлопчик став 105-м онуком у бабусі. Про це повідомляє Львівський обласний клінічний перинатальний центр.

"Сьому дитину народила у нашому перинатальному центрі 46-річна жителька Львова. За словами матері новонародженого, хлопчик став 105 онуком у бабусі!" - йдеться у повідомленні.

Породілля розповіла медикам, що вона родом з Рівненщини. В її родині завжди було багато діток.

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"Вона сама – десята дитина з тринадцяти. Зараз її мамі 87 років", - заявили у центрі.

Зазначається, що пологи у жінки були природні, дитина народилася на 40 тижні вагітності з масою тіла 3460 грамів і зростом 55 сантиметрів.

Зустрічати з пологового маленького Павла з мамою приїхали тато та усі шестеро старших дітей – три братики й три сестрички.

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Торік у лютому на Рівненщині 43-річна жінка народила 18-ту дитину. Дівчинка стала шостою сестричкою в родині. Крім того, у неї є 12 братиків, найстаршому з яких на той момент було 24 роки.

Ще одна 44-річна жителька Рівненщини народила у грудні 17-ту дитину - хлопчика. До цього в сім’ї виховувалось вісім хлопчиків та стільки ж дівчаток. Жінка не виключила, що народжуватиме ще.

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