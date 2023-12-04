До її появи у сім’ї вже було вісім хлопчиків та стільки ж дівчаток.

У Рівненському перинатальному центрі 44-річна жінка народила 17-ту дитину. Про це повідомляється на сторінці медзакладу у Facebook.

"Вчора у нас трапилась дуже гарна подія. У нашому закладі жінка народила 17-ту дитину. В сім’ї з восьми хлопчиків та восьми дівчаток народився дев’ятий хлопчик", - розповіли у центрі.

Головна лікарка медзакладу Вікторія Єнікеєва повідомила УНІАН, що 44-річна жінка народжувала природнім шляхом. Породіля та немовля почуваються добре.

Відео дня

Лікарка зазначила, що вага хлопчика становить майже 4 кілограми, зріст – 55 сантиметрів. Його матір проживає у Рівненському районі. Це вже дев’ята дитина, яку жінка народила у перинатальному центрі.

За словами Єнікеєвої, жінка не виключає, шо народжуватиме ще.

Народила 18-ту дитину: що відомо про ще одну багатодітну матір з Рівненщини

У лютому 43-річна жителька села Глинне на Рівненщині народила 18-ту дитину. Дівчинку назвали Магдалиною. Вона стала шостою сестричкою в родині. Крім того, у неї є 12 братиків, найстаршому з яких вже 24 роки.

Жінці робили кесарів розтин. Дівчинка народилася вагою 3,3 кг, зростом 55 см.

Вас також можуть зацікавити новини: