Чоловікові провели повторну трансплантацію серця.

В Інституті серця Міністерства охорони здоров’я України відбулась унікальна операція – 30-річному чоловікові провели ретрансплантацію серця. Про це повідомляється на сторінці медзакладу у Facebook.

"30-річному Петру провели першу в Україні ретрансплантацію серця. Це його третє серце. Сім років тому перша трансплантація була проведена в Мінську, але з часом серце почало відмовляти", - йдеться у повідомленні.

Операцію успішно провела команда лікарів Інституту серця. Наразі стан пацієнта задовільний.

Також у медзакладі подякували родині донора, зазначивши, що ще одна людина отримала шанс на повноцінне життя.

Трансплантація в Україні – останні новини

Торік на Одещині 13-річний підліток дав другий шанс на життя пʼятьом людям. Його батьки погодилися на донорство після констатації смерті мозку в дитини.

Відомо, що у листопаді хлопчика госпіталізували з гострим порушенням мозкового кровообігу. Через кілька днів медики діагностували смерть мозку. Після складного рішення його батьки погодилися на донорство.

Довгоочікувану трансплантацію провели пʼятьом реципієнтам: легені пересаджено 35-річній матері пʼятьох дітей з Миколаївщини; серце отримав 8-річний хлопчик з Дніпропетровщини; нирки — 9-річний хлопчик зі Львова та 6-річна дитина з Вінниччини; печінку — 17-річна дівчина з Києва.

Операції були проведені фахівцями Інституту серця, "Охматдиту", Київського центру нефрології та Західноукраїнського спеціалізованого центру у Львові.

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