В Інституті серця Міністерства охорони здоров’я України відбулась унікальна операція – 30-річному чоловікові провели ретрансплантацію серця. Про це повідомляється на сторінці медзакладу у Facebook.
"30-річному Петру провели першу в Україні ретрансплантацію серця. Це його третє серце. Сім років тому перша трансплантація була проведена в Мінську, але з часом серце почало відмовляти", - йдеться у повідомленні.
Операцію успішно провела команда лікарів Інституту серця. Наразі стан пацієнта задовільний.
Також у медзакладі подякували родині донора, зазначивши, що ще одна людина отримала шанс на повноцінне життя.
Трансплантація в Україні – останні новини
Торік на Одещині 13-річний підліток дав другий шанс на життя пʼятьом людям. Його батьки погодилися на донорство після констатації смерті мозку в дитини.
Відомо, що у листопаді хлопчика госпіталізували з гострим порушенням мозкового кровообігу. Через кілька днів медики діагностували смерть мозку. Після складного рішення його батьки погодилися на донорство.
Довгоочікувану трансплантацію провели пʼятьом реципієнтам: легені пересаджено 35-річній матері пʼятьох дітей з Миколаївщини; серце отримав 8-річний хлопчик з Дніпропетровщини; нирки — 9-річний хлопчик зі Львова та 6-річна дитина з Вінниччини; печінку — 17-річна дівчина з Києва.
Операції були проведені фахівцями Інституту серця, "Охматдиту", Київського центру нефрології та Західноукраїнського спеціалізованого центру у Львові.