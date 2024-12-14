Серед посмертних донорів – 13-річний хлопчик з Одещини, який помер через інсульт.

В Україні відбулась важлива подія для медицини. Завдяки згоді п’ятьох родин на посмертне донорство лікарі упродовж двох днів врятували 17 життів.

Як деталізувало Міністерство охорони здоров'я (МОЗ), серед посмертних донорів – 13-річний хлопчик з Одещини, який помер через інсульт. Його родина вирішила пожертвувати органи дитини для трансплантації.

"Попри велику відстань між донорами та реципієнтами, завдяки злагодженій роботі Українського центру трансплант-координації, медичні команди отримали зразки крові та виконали трансплантації в різних регіонах країни", - йдеться у повідомленні МОЗ.

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Зокрема, в Інституті серця серце отримав 7-річний Тихон. Також команда фахівців цього закладу вперше провела трансплантацію легень. Пацієнтка – 35-річна Маргарита, мама п’яти дітей, яка чекала на операцію понад чотири роки. Як зазначили в МОЗ, перд цим в Україні виконали лише п’ять таких трансплантацій, і ця стала першою у цьому році.

"Двоє дітей отримали нирки: 9-річний Олег – у Західноукраїнському спеціалізованому центрі, а 6-річний Дмитро – у Київському міському центрі нефрології та діалізу. У НДСЛ "Охматдит" провели операцію 17-річній Олені, яка майже півтора року чекала на донорську печінку", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, згода чотирьох родин на посмертне донорство дозволила провести трансплантації для ще 12 українців.

Трансплантація в Україні

Всі операції з трансплантації є безоплатними для пацієнтів та фінансуються державою в межах програми медичних гарантій. За даними Національної служби здоровʼя для проведення операцій з трансплантації органів законтрактовано 40 медзакладів, а з трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин – 10.

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