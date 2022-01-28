Передусім необхідно залишатися вдома та обмежити контакти з іншими людьми.

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали алгоритм дій у разі отримання позитивного тесту на COVID-19.

Про це повідомила прес-служба МОЗ.

У міністерстві підкреслили, що необхідно залишатися вдома та обмежити контакти з іншими людьми.

"Доречно також повідомити людей, з якими ви напередодні мали фізичний контакт, про позитивний результат тестування. До прикладу, якщо працюєте у великому колективі. Це потрібно, щоб унеможливити подальшу передачу вірусу. Зв'яжіться зі своїм сімейним лікарем та дотримуйтесь його інструкцій", - йдеться в повідомленні.

Якщо йдете до лікаря на прийом, то обов’язково:

використовуйте засоби індивідуального захисту,

уникайте великих скупчень людей,

тримайте дистанцію,

узгодьте із лікарем час прийому, щоб не чекати в черзі та не поширювати COVID-19.

"Чесно розповідайте лікарю про свої симптоми. Говоріть правду, не варто придумувати "додаткових" симптомів та станів, адже на основі обстеження лікар ухвалює рішення про спосіб лікування. Якщо ж не маєте жодних симптомів, так і скажіть. Бувають випадки, коли хвороба протікає безсимптомно або в легкій формі", - пояснили у МОЗ.

У міністерстві також закликають не турбувати "швидку" без необхідності.

"Викликайте "швидку" лише за необхідності невідкладної допомоги. Зараз в Україні на стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих. Важливо, що рішення про госпіталізацію ухвалює лікар на основі проведеного обстеження. Телефонувати на 103 варто за наявності симптомів та станів, що виникають у пацієнтів із COVID-19", - зазначають у МОЗ.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 26 січня було зафіксовано 32 393 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Читайте такожЕпіцентри спалаху COVID-19 у регіонах з найнижчим рівнем вакцинації - МОЗГолова комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький вважає, що в найближчі два тижні кількість хворих на COVID-19 в Україні буде перевищувати 60-70 тис. на добу.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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