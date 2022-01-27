За словами голови комітету Верховної Ради з питань здоров’я, штам "Омікрон" не викликає тяжких ускладнень, особливо серед вакцинованих.

У найближчі 2 тижні кількість хворих на COVID-19 в Україні буде перевищувати 60-70 тис. на добу.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"На сьогодні ми розуміємо, що наступні 2-3 тижні ми будемо мати понад 60-70 тисяч хворих на добу в Україні", - зазначив він.

Він додав, що штам "Омікрон" як правило не викликає тяжких наслідків, особливо у вакцинованих людей.

За його словами, навіть при 30 тисяч хворих на сьогодні зайнято не більше 30% ліжок з киснем. При цьому Радуцький зазначив, що вже домовився про збільшення вдвічі постачання кисню в українські лікарні.

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Також він розповів, що на сьогодні "Омікрон" найбільше вражає дітей. "На сьогодні в цілому по країні вже зайнято більше ніж 70% ліжок для дітей з коронавірусом", - зазначив Радуцький.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 26 січня зафіксовано 32 тис. 393 нових підтверджених випадки COVID-19. За минулу добу госпіталізовано 3 тис. 016 осіб, померли – 154.

25 січня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в недалекому майбутньому в Україні за добу можуть виявляти від 40 до 60 тис. хворих на коронавірус.

При цьому, раніше в МОЗ зазначали, що штам "Омікрон" хоч і заразніший, ніж "Дельта", але протікає набагато легше.

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