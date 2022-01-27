Івано-Франківська область лідирує за заповненістю ковідних відділень — 62,9%. Крім того, за останню добу там було зафіксовано 2862 випадки захворювання.

У західних областях, де найменший відсоток вакцинованих від коронавірусу осіб, спостерігається стрімке зростання кількості нових випадків COVID-19 і госпіталізацій.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі.

Зокрема, Івано-Франківська область лідирує за заповненістю ковідних відділень — 62,9% (2127 осіб). Нагадаємо, що за добу там було зафіксовано 2862 випадки захворювання.

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Також високий рівень госпіталізацій зафіксовано в Чернівецькій (+1085 хворих за добу), Тернопільській (+1597 хворих за добу) і Закарпатській (+855 хворих за добу) областях.

Загалом у країні заповненість ковідних відділень становить 31,1%. Наразі госпіталізовано 20 553 особи.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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