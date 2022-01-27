Найбільша кількість нових хворих на коронавірус за добу зафіксована у Києві, Житомирській, Львівській та Івано-Франківській областях.

В Україні за добу виявили 32 393 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 4847 дітей та 797 медпрацівників.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 3016 осіб; зафіксовано 154 летальних випадків; одужали 5237 осіб.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 164 734.

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 3 946 202 особи;

одужало – 3 601 952 особи;

летальних випадків – 99 738;

проведено ПЛР-тестувань – 17 756 198.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 2012;

Вінницька область – 1512;

Волинська область – 544;

Дніпропетровська область – 1270;

Донецька область – 1348;

Житомирська область – 2467;

Закарпатська область – 855;

Запорізька область – 523;

Івано-Франківська область – 2862;

Київська область – 980;

Кіровоградська область – 186;

Луганська область – 513;

Львівська область – 2696;

Миколаївська область – 616;

Одеська область – 1939;

Полтавська область – 903;

Рівненська область – 1424;

Сумська область – 1909;

Тернопільська область – 1597;

Харківська область – 1593;

Херсонська область – 670;

Хмельницька область – 1391;

Черкаська область – 700;

Чернівецька область – 1085;

Чернігівська область – 798.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

В Україні минулої доби 82 тис. 360 людей вакциновано проти COVID-19. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, першу дозу отримали 28 тис. 894 людини, другу – 29 тис. 726, додаткову – 684, бустерну – 23 тис. 056.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн 250 тис. 202 людини, з них отримали першу дозу – 15 млн 250 тис. 200, дві дози – 14 млн 549 тис. 494, додаткову дозу – 14 тис. 921, бустерну – 271 тис. 119 людей. Загалом проведено 30 млн 085 тис. 734 щеплення.

Кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.

Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.

З 14 грудня в Україні люди з певними медичними показами можуть отримати додаткову,третю дозу вакцини від коронавірусу.

Крім того, медики, співробітники будинків інтернатного типу та люди віком 60+ можуть отримати бустернудозу вакцини проти COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.