В Україні за добу виявили 32 393 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 4847 дітей та 797 медпрацівників.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 3016 осіб; зафіксовано 154 летальних випадків; одужали 5237 осіб.
Крім цього, проведено тестувань за добу – 164 734.
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За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 3 946 202 особи;
- одужало – 3 601 952 особи;
- летальних випадків – 99 738;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 756 198.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 2012;
Вінницька область – 1512;
Волинська область – 544;
Дніпропетровська область – 1270;
Донецька область – 1348;
Житомирська область – 2467;
Закарпатська область – 855;
Запорізька область – 523;
Івано-Франківська область – 2862;
Київська область – 980;
Кіровоградська область – 186;
Луганська область – 513;
Львівська область – 2696;
Миколаївська область – 616;
Одеська область – 1939;
Полтавська область – 903;
Рівненська область – 1424;
Сумська область – 1909;
Тернопільська область – 1597;
Харківська область – 1593;
Херсонська область – 670;
Хмельницька область – 1391;
Черкаська область – 700;
Чернівецька область – 1085;
Чернігівська область – 798.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
В Україні минулої доби 82 тис. 360 людей вакциновано проти COVID-19. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, першу дозу отримали 28 тис. 894 людини, другу – 29 тис. 726, додаткову – 684, бустерну – 23 тис. 056.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн 250 тис. 202 людини, з них отримали першу дозу – 15 млн 250 тис. 200, дві дози – 14 млн 549 тис. 494, додаткову дозу – 14 тис. 921, бустерну – 271 тис. 119 людей. Загалом проведено 30 млн 085 тис. 734 щеплення.
Кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.
Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.
З 14 грудня в Україні люди з певними медичними показами можуть отримати додаткову,третю дозу вакцини від коронавірусу.
Крім того, медики, співробітники будинків інтернатного типу та люди віком 60+ можуть отримати бустернудозу вакцини проти COVID-19.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.