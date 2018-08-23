Суд підтвердив штраф у $4,7 мільярда для Johnson & Johnson через азбест у присипці

Компанія Johnson & Johnson заявила, що буде продовжувати подавати апеляції.

Суд в Міссурі підтвердив рішення присяжних про виплату $4,69 млрд постраждалим жінкам через азбест у продукції Johnson & Johnson, зокрема, в дитячій присипці.

Про це йдеться в рішенні суду міста Сент-Луїс, передає РБК з посиланням на Reuters.

Компанія Johnson & Johnson заявила, що буде продовжувати подавати апеляції. Крім того, виробник заперечує всі звинувачення і стверджує, що дитяча присипка компанії безпечна.

Як зазначає Reuters, із 22 жінок, які подали позов проти Johnson & Johnson, шість померли. Як вважають позивачі, наявність азбесту в дитячій присипці була причиною онкологічних захворювань.

Крім того, вони звинувачують компанію в тому, що Johnson & Johnson не попереджала користувачів своєї продукції, що вона може викликати рак яєчників.

Нагадаємо, в середині липня присяжні вирішили, що Johnson & Johnson повинен виплатити $550 млн компенсації матеріального збитку і понад $4 млрд за моральну шкоду. Тоді в компанії сказали, що подадуть апеляцію на дане рішення.

На думку компанії, процес був «принципово несправедливим», а більшість позивачів не мають відношення до Міссурі. В Johnson&Johnson заявили також, що докази по цій справі були перевантажені забобонами». Адвокат позивачів зазначив, що компанія знала про те, що її продукція була забруднена азбестом, але не повідомила про це громадськість, і сфабрикувала тести, щоб приховати його наявність.

Раніше УНІАН повідомляв, що американська компанія Johnson & Johnson (J&J) виплатить $110 млн в якості компенсації мешканці штату Вірджинія, хворої на рак після використання продукції компанії з вмістом тальку.