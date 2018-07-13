Суд зобов'язав Johnson & Johnson виплатити 4,7 мільярда доларів жінкам, хворим на рак

Компанія Johnson & Johnson назвала рішення суду присяжних в Міссурі результатом «докорінно несправедливого судового процесу» і пообіцяла оскаржити його.

Суд присяжних в штаті Міссурі зобов'язав компанію Johnson & Johnson заплатити 4,7 мільярда доларів за колективним позовом жінок, які заявили, що використання присипки Johnson's Baby Powder викликало у них рак яєчників.

Шість із 22 жінок, від імені яких був поданий позов, вже померли. Компенсацію отримають їхні родини, передає Медуза.

У суді позивачі стверджували, що присипка стала причиною раку, оскільки тальк, який є основним інгредієнтом продукту, містив домішки азбесту, визнаного небезпечним для здоров'я людини. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, азбест викликає, зокрема, рак легенів, гортані і яєчників. На сьогоднішній день він заборонений у понад 60 країнах світу.

Адвокат позивачів Марк Ленієр заявив, що Johnson & Johnson знала про наявність канцерогену в Johnson's Baby Powder, але не попереджала про це покупців. За словами Ленієра, компанія 40 років приховувала, що деякі її продукти на основі тальку містять домішки азбесту. При цьому, за даними Американського товариства по боротьбі з раковими захворюваннями, у США з 1970-х років перестали продавати товари для домашнього використання з вмістом азбесту.

Компанія Johnson & Johnson наполягає, що її продукти не містять азбест і не викликають рак яєчників. Компанія назвала рішення суду присяжних в Міссурі результатом «докорінно несправедливого судового процесу» і пообіцяла оскаржити його - як і попередні судові рішення, пов'язані із вмістом азбесту в присипці Johnson's Baby Powder.

Перший позов з цього приводу був поданий проти Johnson & Johnson ще в 2013 році. Усього до сьогоднішнього дня більше дев'яти тисяч осіб подали до суду на компанію, більшість позовів поки не розглянуті. Найбільшою компенсацією, присудженою одній людині, стали 417 мільйонів доларів, які суд в Лос-Анджелесі зобов'язав виплатити 63-річній Єві Еччеверії. Вона використовувала присипку Johnson's Baby Powder для інтимної гігієни з 11 до 62 років і вважала, що саме цей продукт став причиною раку яєчників, який у неї діагностували. Пізніше рішення лос-анджелеського суду було скасовано, у справі призначили нове слухання.

Раніше УНІАН повідомляв, що американська компанія Johnson & Johnson (J&J) виплатить $110 млн в якості компенсації мешканці штату Вірджинія, хворої на рак після використання продукції компанії з вмістом тальку