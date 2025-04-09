Правоохоронці кажуть, що не розуміють, звідки у народного обранця стільки криптовалюти.

На тлі гучного скандалу із земельною корупцією в столиці правоохоронці провели обшуки у співголови фракції "Удар" в Київраді Дмитра Білоцерковця. Про це повідомляє видання LB.ua.

За словами самого депутата, слідчі дії проводили "без жодного правового обґрунтування, без пояснень, без рішення суду".

"Розцінюю це як спробу залякування мене владою за мою політичну позицію і зокрема за те, що називаю корупціонерів і злодіїв від влади – корупціонерами та злодіями", – сказав Білоцерковець.

Відео дня

На запит журналістів Державне бюро розслідувань повідомило, що обшуки проводилися за місцем проживання депутата у вівторок, 8 квітня. Слідчі ДБР намагаються з’ясувати, звідки у власності депутата з’явилася велика сума у криптовалюті – а саме еквівалент 30 млн дол.

Правоохоронці підкреслили, що обшуки у депутата Білоцерковця не пов’язані з іншими гучними розслідуваннями стосовно посадовців міської влади Києва. Це окрема справа, яка стосується виключно цього депутата, кажуть в ДБР.

Інші новини України

Як писав УНІАН, колишній очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров, якого вже кілька років не можуть відправити за грати у гучній корупційній справі, раптом пішов добровольцем до ЗСУ. Це сталося буквально за кілька судових засідань до того, як йому мали б оголосити вирок.

Також ми розповідали, що на тлі земельного скандалу у столиці Київрада проголосувала за відставку заступника міського голови Володимира Бондаренка. Втім він досі залишається депутатом Київради і написав заяву про входження до фракції "УДАР Віталія Кличка".

Вас також можуть зацікавити новини: