У прокуратурі кажуть, що судовий процес був вже майже завершений.

Ексголова Державної фіскальної служби Роман Насіров, якого вже кілька років намагаються відправити за грати, добровільно мобілізувався до Збройних сил України. Про це пише Суспільне із посиланням на Спеціальну антикорупційну прокуратуру.

У відомстві повідомили, що адвокат подав клопотання про зупинку кримінального провадження, оскільки його клієнт вже був мобілізований. Як зазначили в прокуратурі, це сталося на етапі судових дебатів, тобто "майже фінальної стадії" судового розгляду і "за кілька засідань" від оголошення вироку.

"Вирішення цього питання буде 11 квітня. До цього часу ми будемо встановлювати всі обставини, а так само можливість обвинуваченого брати участь у судових засіданнях", — повідомила речниця САП Ольга Постолюк.

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Адвокат екс-посадовця відмовився від коментарів на запит "Суспільного".

Справа Насірова – що треба знати

Роман Насіров очолював Державну фіскальну службу з травня 2015 по березень 2017 року. Але запам’ятався він тим, що став головним обвинуваченим у справі про найбільший в історії України хабар, а також никзкою скандалів під час розслідування справи.

Як писав УНІАН, за версією слідства, протягом 2015-2016 років очільник ДФС України Роман Насіров одержав на свою користь та на користь третіх осіб низку хабарів на загальну суму понад 722 млн гривень. За ці гроші його відомство мало посприяти у відшкодуванні ПДВ структурам одного з агрохолдингів. Прізвища фігурантів справи офіційно не називались, але, відомо, що йдеться про агрохолдинг "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка.

Крім того Насіров фігурує в іншій кримінальній справі — про завдання збитків державі на два мільярди гривень.

Одним з найбільш яскравих епізодів став момент, коли в березні 2017 року правоохоронці намагалися повідомити Насірову про підозру. Саме перед цим ексголова ДФС раптово опинився у лікарні із "підозрою на інфаркт", але пізніше комісія МОЗ не підтвердила діагноз, за яким шпиталізували Насірова.

Отже коли детективи НАБУ за підтримки спецпризначенців намагалися дістатися Насірова у лікарні "Феофанія", їх зупинив і не пропускав до фігуранта справи звичайний вахтер. Така безпорадність силовиків добряче обурила українців.

Зрештою слідство було закінчене аж на початку 2023 року, і тільки після цього справу нарешті передали до суду.

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