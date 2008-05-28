Фельдман пропонує розширити повноваження омбудсмена

Харків. 28 травня. УНІАН. Народний депутат України (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН розробив і вніс на розгляд Верховної ради України проект Закону «Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про Уповноваженого Верховної ради України з прав людини” (щодо обов`язковості рішень омбудсмена про усунення порушень прав і свобод громадян)”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, метою законопроекту є визначення заходів, які Уповноважений ВР має здійснити за результатами розгляду звернень громадян.

Окрім інших завдань, законопроект передбачає також розширення можливостей омбудсмена в частині судового захисту прав і свобод людини, звернення до прокуратури, вирішення питання про відповідальність осіб-порушників.