Податківці вилучили 6 кг золота

08:55, 24 червня 2008
Харьків
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Працівники коверт.центру мали і зброю

Харків. 24 червня. УНІАН. У Донецькій області під час проведення слідчо-оперативних заходів працівники податкової міліції припинили діяльність конвертаційного центру, створеного місцевими жителями.

Як повідомили УНІАН в ГУ податкової міліції ДПА, ділки зареєстрували низку підприємств та, але жодної господарської діяльності, як з’ясувалося, вести не збиралися. Все це було організовано, аби використовуючи розрахункові рахунки, відкриті в філії одного з банків, здійснювати незаконні фінансові операції з переведення безготівкових коштів у готівку. Рух коштів рахунками «фіктивних» структур становив понад 1,5 млрд. гривень на рік.

Під час проведення обшуків в офісах, за місцями проживання та автомобілях фігурантів центру податківці вилучили близько 6 кг виробів із золота на суму приблизно 1 млн. 200 тис. гривень, 860 тис. гривень готівкою, яка призначалася черговим клієнтам, 46 печаток з відбитками різних підприємств, оргтехніку та документи, що свідчать про злочинну діяльність, а також вогнепальну зброю іноземного виробництва, яку відправлено на експертизу для встановлення її походження.

Наразі основного фігуранта затримано. Встановлюється коло клієнтів конвертаційного центру. Порушено кримінальну справу, триває слідство.

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