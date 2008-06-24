15.30 Прес-центр «Майдан Свободи». Прес-конференція на тему «Шокуюча правда про Харківський метрополітен»

У прес-центрі «Майдан Свободи» о 15.30 відбудеться прес-конференція на тему «Шокуюча правда про Харківський метрополітен». Учсники: машиністи незалежної профспілки ХМП, заступники начальника ХМП: Андрій ІВАНОВ, Микола ПОДУШКО, Микола МАКЕЄВ (заст. з будівництва), начальники Салтівського і Московського електородепо МП, співробітники метрополітену Адреса прес-центру: майдан Свободи, 8. Тел.720-12-15.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter