Фельдман: з Добкіним і Кернесом об`єднуватися ніхто не збирається

Харків. 5 вересня. УНІАН. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН просить представників харківської міської влади утриматися від коментарів з приводу нових форматів коаліцій у Верховній раді.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі О.ФЕЛЬДМАНА, свою позицію народний депутат висловив, коментуючи вислів мера Харкова Михайла ДОБКІНА про те, що коаліція БЮТ і Партія регіонів може об`єднати Україну.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, «це питання не стосується рівня їхньої компетенції і не означає припинення роботи щодо розслідуванню їхніх злочинів».

«По-друге, - заявив депутат-бютівець, - особисто з ДОБКІНИМ і КЕРНЕСОМ ніхто не збирається об`єднуватися. Немає таких обставин, які б змусили політиків, що поважають себе, сісти з ними за спільний стіл переговорів або просто подати руку».

О.ФЕЛЬДМАН вважає, що коли Партія регіонів захоче змінити політичний клімат у місті – вони змушені будуть в обов`язковому порядку вирішувати «проблему ДОБКІНА -КЕРНЕСА».

«Якою б не була ситуація в парламенті – з негідниками та шахраями ми не вестимемо жодного діалогу», – заявив О.ФЕЛЬДМАН.