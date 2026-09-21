Українець після Олімпійських ігор-2026 опинився на будівництві в Чехії, - ЗМІ

В серпні чеський інфлюенсер Петр Гавлік під час розмови з будівельником у місті Брно виявив, що спілкується з українським гірськолижником та учасником Олімпійських ігор.

20-річний український гірськолижник і учасник Олімпіади-2026 Дмитро Шеп’юк після завершення сезону пішов працювати на будівництво в Чехії, повідомляє Радіо Свобода.

Видання розповіло, що в серпні чеський інфлюенсер Петр Гавлік під час розмови з будівельником у місті Брно виявив, що спілкується з українським гірськолижником та учасником Олімпійських ігор.

Українець пояснив, що головною причиною такого рішення є гроші, оскільки професійний гірськолижний спорт настільки дорогий, що забезпечувати повністю себе ним він не може.

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20-річний Дмитро Шепʼюк – уродженець селища Ясіня у Закарпатській області. З 2019 року він живе в Чехії, маючи там тимчасовий захист, проте часто приїжджає до України.

Наразі українець тренується зі словацькою командою гірськолижників, але виступає виключно за українську збірну.

Шеп'юк поділився, що йому пропонували виступати за Чехію, Польщу та Словаччину, проте він відмовився з патріотичних міркувань.

Під час зимової Олімпіади-2026 Дмитро Шепʼюк виступив у всіх чотирьох гірськолижних дисциплінах та посів 32-ге місце у слаломі. Зазначається, що цей результат став найкращим показником України в історії Олімпіад в цій дисципліні.

За словами спортсмена, після завершення сезону він мав місяць відпочинку, і під час нього опинився на будівельних роботах у чеському Брно. Саме там його помітив чеський блогер, який опублікував відео, що викликало резонанс у мережі.

"Я обрав відпочинок від спорту – роботу, спробувати щось інше. Але головна мета була – заробити грошей. Хоча, це було лише на два тижні, потім мені подзвонили, що можна їхати на збори", - розповів Шеп'юк.

Українець поділився, що отримав пропозицію попрацювати від батька, який тривалий час займається будівництвом. Після цього Шепʼюк з друзями поїхав з Праги до Брна.

"Оскільки я знаю чеську, був у нашій команді головний – домовлявся, налагоджував процеси й сам руками працював, це була, так би мовити, забава. Після того як мене зняли за роботою, мені написав фізіотерапевт-тренер, сказав, що хоче зі мною співпрацювати, будемо з ним розробляти план тренувань, аналізувати, в чому я гірший, в чому слабший", - додав він.

Спортсмен зазначив, що витрати на підготовку та участь у міжнародних змаганнях – "це величезні кошти". Зокрема, на збори та тренування доводилося витрачати подекуди по 20 тис. євро.

"Зараз у нас в клубі п’ятеро хлопців, ми ділимо витрати на всіх. За олімпійський сезон виходило, що ми з батьком вклали 20-40 тис. євро. Я не знаю повну суму, тому що щось оплачує федерація", - зазначив Шеп'юк.

Спортсмен уточнив, що Федерація лижного спорту України покриває близько 60-70% витрат. Водночас, спортсмен додав, що задоволений рівнем підтримки, оскільки розуміє, що в Україні триває війна. На запитання, чи вдається забезпечувати себе професійним спортом, Дмитро Шепʼюк відповів заперечно.

Примітно, що Шепʼюк став одним з багатьох українських спортсменів на Олімпіаді, які підтримали скелетоніста Владислава Гераскевича, не допущеного до участі через шолом з фото загиблих під час війни українських спортсменів. Тоді Шепʼюк вийшов на старт із написом "Ukr heroes with us" ("Українські герої з нами") на рукавичці.

"Я думав про усіх загиблих, про всіх, хто втратив близьку людину на війні. А про те, чи не боявся я дискваліфікації, мене всі питають. Чесно кажучи, я навіть сам спіймав себе на думці після змагань, а чому я про це не подумав? Бо в день змагань думки про те, що мене знімуть чи ще щось таке станеться, не було взагалі", - розповів він.

Шеп'юк поділився, що на фронті зараз перебуває його друг-гірськолижник, для якого він зробив збір. На зібрані 240 тис. грн спортсмен придбав для підрозділу товариша дрони та сам відвіз їх до України.

Олімпійські ігри-2026: інцидент з Гераскевичем

Раніше УНІАН повідомляв, що українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу заборонили одягати на Олімпійських іграх шолом із зображенням атлетів, які загинули від рук російських окупантів. Гераскевич зазначив, що це рішення розбило йому серце. Він додав, що в нього склалося таке відчуття, що МОК зраджує тих спортсменів, які були частиною Олімпійського руху, не даючи можливості вшанувати їх на спортивній арені, куди вони більше ніколи не зможуть вийти.

Також ми писали, що Гераскевича дискваліфікували перед початком змагань на зимових Олімпійських іграх 2026 року. Це рішення підтвердив Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і Міжнародна федерація бобслею і скелетону (IBSF). Підставою для дискваліфікації стало порушення Олімпійської хартії, а саме правила 50, що забороняє політичні демонстрації на спортивних об'єктах ("field of play"). У НОК заявили, що спортсмен мав вийти на старт у "шоломі пам'яті" – як знак поваги до загиблих українських спортсменів і всіх Героїв України.

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