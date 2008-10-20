Харківський НСНУ проти блоку з Єдиним центром

Харків. 20 жовтня. УНІАН. Делегати обласної конференції харківського регіонального відділення партії «Народний Союз Наша Україна» висловилися категорично проти блокування з партією «Єдиний Центр» для участі у дострокових виборах до Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила конференція для групи делегатів НСНУ від Харківщини, які мають донести цю позицію на з’їзді партії у Києві.

Делегати конференції висловилися за те, щоб довести до з’їзду НСНУ свою принципову позицію щодо створення передвиборчого блоку: «вважати неприпустимим блокування на колективних засадах чи у персональному порядку з партією «Єдиний Центр» як організацією, що штучно створила кризу в НСНУ і поглибила загальнополітичну кризу в країні».

Член президії НСНУ, голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ зазначив, що делегати мають відстоювати цю позицію на з’їзді у Києві.

«Ми не проти, щоб іти разом на вибори з Українською народною партією, але категорично проти блокуватися зі структурою, яка цинічно дискредитує «Нашу Україну», а її ідеолог (голова Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА - УНІАН) фактично є співавтором загальнополітичної кризи в Україні», - заявив А.АВАКОВ.

Конференція обрала 53 делегатів від Харківщини на з’їзд партії з настановою обов’язково відстояти таку позицію харківського відділення НСНУ.