Загострення між ЄЦ і НУ-НС у Харкові матиме продовження - експерт

Харків. 20 жовтня. УНІАН. Принципова позиція Харківської організації НУ-НС щодо неможливості блокування партією «Єдиний Центр» є превентивним ударом по гіпотетичних опонентах, що працюють з однотипним електоратом.

Так прокоментував заяву прес-служби Харківської НУ-НС заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«Скандал між НУ-НС і ЄЦ у Харкові поза сумнівом матиме продовження. Партійне будівництво нового дітища БАЛОГИ велося за рахунок активів НУ-НС – організаційних, кадрових, фінансових. Останнім часом активно обговорювалася ідея заміни з губернаторської посади Арсена АВАКОВА на лідера місцевого ЄЦ Володимира ШУМІЛКІНА. Це означає, що в Харкові брутальність міжпартійного конфлікту досягла апогею, що робить неможливим не тільки спільну участь у виборах, але навіть виключає примітивне координування кампанії. Можна чекати, що місцевий НУ-НС великою мірою координуватиме зусилля з обласним БЮТ і відкрито ігноруватиме віртуальні проекти СП», - заявив експерт.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, головним завданням НУ-НС на цих виборах буде консолідація і мотивування власного виборця, недопуск на це поле віртуальних проектів.

«НУНС, що випробовує тиск з боку ЄЦ і не одержує виразну підтримку від своїх лідерів, вимушений зосередитися на консолідації свого вузького електорату, посиленні його мотивації. І при цьому варто розуміти, що й до цього фігура ЮЩЕНКА не була головним козирем в роботі НУНС в регіоні. Після його послідовної політики знищення організації, він і зовсім перестав бути тим стрижнем, навколо якого можна було б вести ефективну кампанію на Харківщині», - відзначив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.