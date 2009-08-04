Економіст Рубіні, який передбачив кризу, побачив світло в кінці тунелю

Економіст Нуріель РУБІНІ, який передбачив світову фінансову кризу, вважає , що ВВП США за два роки може збільшитися приблизно на 1%.

Про це повідомляє російська газета «Взгляд» з посиланням на агентство Bloomberg.

«Зараз у кінці тунелю видно світло. Але не думаю, що рецесія буде подолана до кінця року», - сказав Н.РУБІНІ.

Довідка УНІАН. Н.РУБІНІ вважається першим фахівцем, який передбачив світову фінансову кризу. У вересні 2006 року, виступаючи на семінарі МВФ, він напророкував обвал на ринку нерухомості США, кризу в іпотечному секторі і світовій фінансовій системі.