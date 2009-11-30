Губернатор Бєлгородщини співчуває родичам застреленого російськими прикордонниками українця

Харків. 30 листопада. УНІАН. Губернатор Бєлгородської області Євген САВЧЕНКО надіслав голові Харківської облдержадміністрації Арсену АВАКОВУ телеграму, в якій висловлює співчуття рідним і близьким загиблого 26 листопада на українсько-російському кордоні жителя Харківської області.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації.

Є.САВЧЕНКО вважає, що, попри формальну законність дій російських прикордонників, «принятые меры и используемые в ходе задержания средства были явно избыточны».

Є.САВЧЕНКО попросив губернатора Харківської області «передать соболезнования родным и близким погибшего в результате инцидента» та висловив надію на те, що «это трагическое событие не повлияет на сложившиеся за многие годы добрососедские отношения между Харьковской и Белгородской областями».

Як повідомляв УНІАН, вночі 26 листопада 2009 р. на одній з ділянок українсько-російського державного кордону, на території Російської Федерації, внаслідок застосування вогнепальної зброї російськими прикордонниками загинув громадянин України Андрій ЯКИМЕНКО.

26 листопада Держприкорднонслужба України оприлюднила інформацію з посиланням на дані російської сторони про те, що українець прямував автомобілем з території Росії в Україну поза пунктом пропуску держкордону і віз такелажне обладнання для човнів.