Президент Ющенко привітав Ярославського з 50-річям
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Харків. 5 грудня. УНІАН. Президент України Віктора ЮЩЕНКО привітав президента групи DCH, генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012 Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО із 50-літнім ювілеєм
Як передає кореспондент УНІАН, текст привітання розміщений на офіційному сайті глави держави:
Шановний Олександре Владиленовичу!
Сердечно вітаю Вас із 50-літнім ювілеєм.
У нашій країні Вас знають і шанують як відомого підприємця, громадського діяча і мецената.
Щиро вдячний Вам за благодійність та значний внесок у розвиток українського футболу, за створення спортивної інфраструктури сучасного європейського зразка, популяризацію фізичної культури серед дітей та молоді.
Нехай Ваш багатий досвід та невичерпна енергія і надалі сприяють примноженню успіхів вітчизняного спорту.
Бажаю міцного здоров`я, щастя й нових здобутків на славу України.
З повагою,
Віктор ЮЩЕНКО.