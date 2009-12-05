Президент Ющенко привітав Ярославського з 50-річям

Харків. 5 грудня. УНІАН. Президент України Віктора ЮЩЕНКО привітав президента групи DCH, генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012 Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО із 50-літнім ювілеєм

Як передає кореспондент УНІАН, текст привітання розміщений на офіційному сайті глави держави:

Шановний Олександре Владиленовичу!

Сердечно вітаю Вас із 50-літнім ювілеєм.

У нашій країні Вас знають і шанують як відомого підприємця, громадського діяча і мецената.

Щиро вдячний Вам за благодійність та значний внесок у розвиток українського футболу, за створення спортивної інфраструктури сучасного європейського зразка, популяризацію фізичної культури серед дітей та молоді.

Нехай Ваш багатий досвід та невичерпна енергія і надалі сприяють примноженню успіхів вітчизняного спорту.

Бажаю міцного здоров`я, щастя й нових здобутків на славу України.

З повагою,

Віктор ЮЩЕНКО.