«Бомба» спростовує причетність до змагань, у яких постраждали 2 людей

Харків 22 лютого. УНІАН. У Харківському пейнтбольному клубі «Бомба» спростовують причетність до змагань, під час яких залізобетонними конструкціями придавило двох чоловік.

Як повідомила УНІАН голова Харківської обласної асоціації пейнтболу Людмила БОЛДІНА, «клуб «Бомба» не займався організацією змагань, під час яких унаслідок обвалу даху недіючого гаража, який раніше належав одній з військових частин, постраждали двоє людей».

За її словами, «21 лютого Харківська обласна асоціація пейнтболу і пейнтбольний клуб «Бомба» на честь Дня захисника Вітчизни провели щорічні Великі пейнтбольні маневри, але в абсолютно іншому місці». Вони відбувалися на полігоні в Лісопарку (Сокольники). У змаганнях брали участь 60 чоловік, і ніхто не постраждав.

Як наголосила Л.БОЛДІНА, «ми з усією відповідальністю заявляємо, що ця інформація є недостовірною, оскільки ситуація сталася абсолютно в іншому місці й жодного відношення до того, що сталося, пейнтбольний клуб «Бомба» не має».

«Сфера діяльності нашого клубу – пейнтбол, а трагедія сталася на покинутій військовій базі в Помірках із компанією, яка грала там у страйкбол», - уточнила вона.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби Головного управління МНС України в Харківській області, 21 лютого під час змагань з пейнтболу, які відбувалися в неділю і були організовані пейнтбольним клубом «Бомба», залізобетонними конструкціями придавило двох чоловік.

За даними МНС, під час змагань сталося руйнування даху недіючого гаража, який раніше належав одній з військових частин. У момент руйнування в приміщенні були люди. Двох з них придавило уламками конструкцій залізобетонного даху. Постраждалих витягнули працівники МНС і доставили до міської лікарні невідкладної медичної допомоги.