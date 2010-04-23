Сівкович доручив губернаторам забезпечити адмінсуди приміщеннями

Харків. 23 квітня. УНІАН. Віце-прем’єр-міністр України з силових питань Володимир СІВКОВИЧ доручив керівникам обласних державних адміністрацій максимально швидко розв’язати проблему забезпечення адміністративних судів приміщеннями.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі віце-прем`єр-міністра.

«Те, що державні суди розміщені у не відповідних їм умовах, негативно впливає на статус державного органу. Держава має забезпечувати належні умови праці», - сказав В.СІВКОВИЧ.

Віце-прем`єр зазначив, що велика кількість судів розміщуються у приміщеннях приватної форми власності, а це ускладнює ведення ними безперервної та чіткої судової роботи.

«Такі проблеми є компетенцією держави, і державні чиновники мають забезпечувати їх швидке та ефективне вирішення», - наголосив він.