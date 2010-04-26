У Харкові з 5-го поверху міської міліції вистрибнув чоловік

Харків. 26 квітня. УНІАН. З п’ятого поверху приміщення Харківського міського управління міліції вистрибнув чоловік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, 25 квітня 2010 р. близько 16-ї години з Харківського міського управління міліції надійшло повідомлення про те, що з вікна службового кабінету відділу карного розшуку, який розташований на 5-му поверсі адміністративної будівлі ХМУ, вистрибнув 30-річний харків’янин.

Встановлено, що вказаний громадянин раніше був засуджений за незаконним обіг наркотичних засобів, на даний час перебуває на обліку як особа, що зловживає алкоголем та наркотичними засобами. 25 квітня його було запрошено до відділу карного розшуку ХМУ для отримання пояснень у зв’язку з підозрою у заволодінні особистим майном мешканки м. Харкова.

Вказаний громадянин зайшов до приміщення ХМУ 25 квітня о 15.37 та у супроводженні працівника карного розшуку піднявся до службового кабінету, де йому було запропоновано сісти біля столу. Під час опитування запрошений громадянин почав себе поводити неадекватно, різко підскочив до вікна, відкрив його, від чого розбилось скло, та перекинувся через підвіконня. Працівник міліції, який проводив опитування, схопив його за куртку, намагаючись врятувати, але останній чинив опір працівнику міліції, та вирвався з рук, впавши з 5-го поверху.

За даним фактом інспекцію з особового складу Управління кадрового забезпечення ГУМВС України в Харківській області проведено службове розслідування, зібрані матеріали надіслані до прокуратури для прийняття рішення. Громадянина, який вистрибнув з вікна, бригадою швидкої медичної допомоги було доставлено до міської лікарні з діагнозом – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забиття грудної клітини.

За даними начальника відділу карного розшуку міської міліції області підполковника міліції Олександр ПЕТРОСОВА, «чоловіка було терміново прооперовано, наразі його стан після операції тяжкий, стабільний».

За попередніми висновками лікарів, постраждалий перебував у стані алкогольного сп’яніння. Фактів застосування до запрошеного до міліції громадянина, фізичного або психічного тиску, а також спецзасобів збоку працівників міліції службовим розслідуванням не виявлено, - повідомили в ЦЗГ.