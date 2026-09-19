Інструктори НАТО поскаржились на катастрофічне відставання від ЗСУ, - Business Insider

Стикаючись з українськими військовими під час навчань, НАТОвці бачать разючу різницю в адаптивності армій.

Українські військові працюють у темпі, до якого західним арміям складно адаптуватися, а процеси закупівель, навчання та розвитку озброєнь у країнах НАТО часто залишаються значно повільнішими. Про це пише Business Insider із посиланням на західних військових, які беруть участь у підготовці українських бійців на території Польщі.

Одним із ключових прикладів видання називає операцію Legio, яку Норвегія проводить у східній Польщі. На базі Camp Jomsborg багатонаціональні команди навчають українських військових, які зі свого боку передають отриманий на фронті досвід арміям країн НАТО.

Офіцер, відповідальний за координацію навчального процесу, майор Джон розповів Business Insider, що табір фактично перебуває "в ментальній та географічній середині між війною на сході та мирним часом на Заході".

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За його словами, головна проблема полягає у різниці темпів. Україні необхідні підготовка та обладнання у найкоротші строки, тоді як західні військові структури звикли працювати за довгостроковими планами. "Захід звик до тривалих горизонтів планування. Україні потрібен результат зараз", – сказав Джон.

Водночас, зазначає видання, операція Legio демонструє, що західні структури здатні прискорюватися, коли виникає така потреба. Сам табір Jomsborg облаштували посеред лісу лише за кілька місяців. Навчальна програма також постійно змінюється: українські інструктори та військовослужбовці, які повертаються з фронту, передають нові уроки війни, після чого тренувальну інфраструктуру, зокрема мережу окопів, неодноразово перебудовували.

Командувач навчань норвезький бригадний генерал Атле Мольде наголосив, що проблема стосується не лише навчання. За його словами, мирні правила закупівель і модернізації озброєнь щодня створюють труднощі для норвезької армії. Український підхід, навпаки, передбачає значно швидше внесення змін безпосередньо під час бойових дій.

Мольде навів приклад безпілотників: у західній системі оновлення може тривати місяцями, тоді як в Україні інженери, перебуваючи близько до фронту, можуть змінювати програмне забезпечення кожні кілька днів або тижнів відповідно до реальних потреб.

Український досвід змушує союзників переглядати власні підходи до бюрократії, ризику та взаємодії з оборонною промисловістю. Водночас західні військові визнають: перевага України у швидкості частково пояснюється самим характером війни, який створює нагальність, якої мирні армії зазвичай не мають.

Про необхідність запозичувати цей досвід говорять і на рівні НАТО. Так, генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав скоротити бюрократичні перепони у сфері оборонних закупівель і транскордонного регулювання. За його словами, Альянсу потрібна масштабна трансформація оборонної промисловості, щоб західні армії могли швидше реагувати на нові виклики.

Готовність НАТО до війни

Як писав УНІАН, президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що НАТО відстає від темпів розвитку технологій повітряних атак, які проявляються у війні Росії проти України. Він наголосив, що проблеми з протиповітряною обороною та захистом від дронів існують не лише в України, а й у Європи та самого альянсу.

За його словами, нинішні підходи можуть втратити актуальність уже до середини наступного року, а кілька російських ракет по території НАТО стали б серйозним випробуванням. Водночас Рінкевичс не очікує прямого вторгнення, але закликає союзників бути готовими до гібридних атак.

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