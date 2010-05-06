У командира літака на Москву вилучено стародавні монети

Харків. 6 травня. УНІАН. Сьогодні харківські митники спільно з прикордонниками виявили у командира літака рейсу «Харків – Москва» шість монет з ознаками старовини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської митниці, в залі відльоту Міжнародного аеропорту «Харків» пасажири проходили звичайні процедури митно-прикордонного контролю. 47-річний громадянин України, командир літака, обрав спрощену форму митного контролю. Однак митники вирішили оглянути багаж за допомогою рентгенустановки «Рапіскан». В результаті серед особистих речей командира прилад зафіксував велику кількість монет. Серед них митники виявили 6 монет, які мають ознаки старовини та, імовірно, є культурно-історичними цінностями. Чотири монети номіналом 2 коп. та 5 коп. відносяться до Російської імперії 1813, 1817, 1820 та 1879 років, одна монета, номіналом 2 коп. радянського періоду 1924 року, а також монета темно-коричневого кольору 1737 року випуску.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 352 Митного кодексу України, а старовинні монети вилучено. Чи мають вони культурно-історичну цінність, має визначити експертиза.