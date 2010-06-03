УЄФА затвердила Євро-2012 в усіх 4 українських містах

Харків. 3 червня. УНІАН. Наглядова рада УЄФА на своєму засіданні в Ньоні (Швейцарія) ухвалила рішення затвердити право на проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року в усіх чотирьох українських містах: Києві, Донецьку, Львові та Харкові.

Про це повідомляє Інформаційний центр «Україна-2012».

За повідомленням, перед тим, як зробити висновки на користь наших міст, експерти УЄФА побували в Києві та Львові, детально вивчили ситуацію на будівництві проблемних об`єктів і подали свій звіт Наглядовій раді.

Віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ заявив після завершення засідання: «Все в наших руках. УЄФА задоволена тими зусиллями, які докладає уряд України з підготовки до чемпіонату, і здивована, що за останні 2 місяці зроблено більше, ніж за попередні 2 роки».

За його словами, наступний тест на готовність очікує на Київ, Донецьк, Львів і Харків у вересні 2010 року - тоді Україна повинна буде остаточно «вписатися» в графіки реалізації всіх проектів. «Якщо ми всі добре працюватимемо, то чемпіонат буде проведено у всіх 4 містах. На даний момент я навіть не бачу можливості, що одне або два міста втратять шанси на Євро», - підкреслив Б.КОЛЕСНІКОВ.