Харківщина рятує Київ від дефіциту гречки - Добкін

Харків. 28 лютого. УНІАН. Харківська область передала Києву 300 тонн гречки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

«Ми нещодавно передали Києву 300 тонн гречки. Це допомога нашого регіону Києву, який голодує. Нам гречки вистачає до наступного врожаю», - пожартував губернатор.

М.ДОБКІН відзначив «нездоровий ажіотаж» навколо гречки в Україні і зауважив, що на сьогодні дефіциту цієї сільськогосподарської культури в Україні немає.