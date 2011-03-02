В Інтернеті вже торгують фальшивими квитками на Євро-2012

Харків. 2 березня. УНІАН. Після початку продажу квитків на сайті УЄФА в Інтернеті почали з`являтися сторінки з аналогічним дизайном, проте з однією помилкою – перевернутий прапор Польщі.

Як пише Sport.pl, це зроблено навмисно, щоб на власників сайту неможливо було подати до суду.

Сайти-шахраї пропонують відвідувачам придбати квитки в обхід усіх труднощів, створених на сайті УЄФА. Охочим пропонують «купити перепустку» на потрібний матч, без реєстрації, очікування і лотереї.

Проте, в УЄФА попереджають, що асоціація є ексклюзивним продавцем квитків на матчі чемпіонату і жоден придбаний у третьої сторони квиток не є справжнім.

В той же час, в організації визнають, що через складнощі придбання квитків на сайті УЄФА, багато шанувальників футболу можуть спробувати купити квиток у шахраїв.